Erste Schätzungen: Honeywell stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Honeywell wird voraussichtlich am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,25 Prozent auf 10,06 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,27 USD, gegenüber 8,71 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 39,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 38,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at