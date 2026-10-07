Honeywell Technologies Aktie
WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Honeywell Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Honeywell Technologies wird voraussichtlich am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,72 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Honeywell Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,01 Milliarden USD im Vergleich zu 10,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,30 USD, gegenüber 14,72 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 20,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,44 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell Technologies
|
06:21
|Erste Schätzungen: Honeywell Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Honeywell Technologies
Aktien in diesem Artikel
|Honeywell Technologies
|188,28
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.