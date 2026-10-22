Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie

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WKN DE: A0YGZE / ISIN: US43858F1093

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hong Kong Exchanges and Clearing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hong Kong Exchanges and Clearing wird voraussichtlich am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,502 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hong Kong Exchanges and Clearing ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,01 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hong Kong Exchanges and Clearing einen Umsatz von 994,1 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 4,08 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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