Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie
|
11.02.2026
Erste Schätzungen: Hong Kong Exchanges and Clearing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hong Kong Exchanges and Clearing stellt voraussichtlich am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,401 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 0,380 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Hong Kong Exchanges and Clearing im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 874,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 820,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,55 Prozent gesteigert.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,32 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 3,69 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,83 Milliarden USD generiert worden waren.
