Erste Schätzungen: Hong Kong Exchanges and Clearing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing wird voraussichtlich am 19.10.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Hong Kong Exchanges and Clearing für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,245 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,329 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 17,51 Prozent auf 563,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing noch 682,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 1,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 2,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,68 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at