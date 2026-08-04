Erste Schätzungen: Hong Kong Exchanges and Clearing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing öffnet voraussichtlich am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,483 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hong Kong Exchanges and Clearing noch 0,450 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 925,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,80 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,03 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at