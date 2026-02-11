Erste Schätzungen: Hong Kong Exchanges and Clearing legt Quartalsergebnis vor

Hong Kong Exchanges and Clearing lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,12 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 2,99 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,79 Prozent auf 6,81 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing noch 6,38 Milliarden HKD umgesetzt.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,69 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 10,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 28,70 Milliarden HKD, gegenüber 22,11 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at