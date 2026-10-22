Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie

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WKN DE: A0NJY9 / ISIN: HK0388045442

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hong Kong Exchanges and Clearing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hong Kong Exchanges and Clearing wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,94 HKD je Aktie gegenüber 3,88 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,94 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,78 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,69 HKD im Vergleich zu 14,05 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 32,02 Milliarden HKD, gegenüber 29,26 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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