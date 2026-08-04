Erste Schätzungen: Hong Kong Exchanges and Clearing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing öffnet voraussichtlich am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,79 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,98 Prozent erhöht. Damals waren 3,51 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hong Kong Exchanges and Clearing in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,91 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,22 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,29 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 14,05 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,60 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 29,26 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at