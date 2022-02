Erste Schätzungen: Hong Kong Exchanges and Clearing veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hong Kong Exchanges and Clearing präsentiert voraussichtlich am 24.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,22 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 2,31 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,77 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,10 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,39 HKD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 9,09 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten im Durchschnitt 21,56 Milliarden HKD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 19,19 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at