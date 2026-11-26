Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
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26.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hooker Furniture präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hooker Furniture lässt sich voraussichtlich am 10.12.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hooker Furniture die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,990 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,33 Prozent auf 69,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,665 USD aus. Im Vorjahr waren -2,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 276,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 278,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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