Erste Schätzungen: Horace Mann Educators präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Horace Mann Educators gibt voraussichtlich am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,20 USD. Dies würde einem Zuwachs von 30,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Horace Mann Educators 0,920 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Horace Mann Educators mit einem Umsatz von insgesamt 314,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,22 Prozent verringert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD, gegenüber 2,48 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at