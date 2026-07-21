Erste Schätzungen: Horace Mann Educators vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Horace Mann Educators wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,787 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Horace Mann Educators noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 321,7 Millionen USD gegenüber 411,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,86 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,90 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,27 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at