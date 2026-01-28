Erste Schätzungen: Horiba zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Horiba öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 270,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Horiba ein EPS von 325,71 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 101,49 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Horiba für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 102,67 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 875,97 JPY je Aktie, gegenüber 799,44 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 332,62 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 317,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at