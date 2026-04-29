Erste Schätzungen: Horiba zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Horiba präsentiert in der voraussichtlich am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 194,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Horiba 193,39 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 75,79 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Horiba einen Umsatz von 71,88 Milliarden JPY eingefahren.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1022,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 883,50 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 352,15 Milliarden JPY, gegenüber 333,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at