Erste Schätzungen: Horiba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Horiba stellt voraussichtlich am 13.05.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 136,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 92,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 56,49 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,58 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 563,86 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 505,05 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 242,42 Milliarden JPY, gegenüber 224,31 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at