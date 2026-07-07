Horizon Bancorp Aktie

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WKN: 347443 / ISIN: US4404071049

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Horizon Bancorp (Ind legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Horizon Bancorp (Ind lässt sich voraussichtlich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Horizon Bancorp (Ind die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,510 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 USD erwirtschaftet wurden.

Horizon Bancorp (Ind soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 25,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,240 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 309,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 106,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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