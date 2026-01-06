Horizon Bancorp Aktie

WKN: 347443 / ISIN: US4404071049

06.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Horizon Bancorp (Ind öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Horizon Bancorp (Ind wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,502 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

Horizon Bancorp (Ind soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 277,7 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 359,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

