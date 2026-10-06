Erste Schätzungen: Horizon Bancorp (Ind vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Horizon Bancorp (Ind präsentiert voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,536 USD je Aktie gegenüber -4,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 139,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 78,0 Millionen USD gegenüber -195,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber -3,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 307,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 106,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at