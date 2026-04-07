Erste Schätzungen: Horizon Bancorp (Ind zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Horizon Bancorp (Ind stellt voraussichtlich am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,480 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,540 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Horizon Bancorp (Ind in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 74,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 105,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,240 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 307,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 106,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at