Erste Schätzungen: Hormel Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hormel Foods wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,319 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,74 Prozent auf 3,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Hormel Foods noch 2,99 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 12,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
