Hormel Foods lädt voraussichtlich am 03.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen, dass Hormel Foods für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,372 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,14 Milliarden USD gegenüber 3,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,48 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 12,10 Milliarden USD, gegenüber 12,11 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion Finanzen.net