Erste Schätzungen: HOSHIZAKI ELECTRIC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HOSHIZAKI ELECTRIC wird voraussichtlich am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 52,03 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 46,28 JPY je Aktie erzielt worden.

HOSHIZAKI ELECTRIC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,43 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 280,59 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 258,49 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 485,10 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 445,50 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at