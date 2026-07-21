Erste Schätzungen: Host Hotels Resorts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Host Hotels Resorts wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,333 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Host Hotels Resorts 0,320 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Host Hotels Resorts in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 1,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 6,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at