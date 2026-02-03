Erste Schätzungen: Host Hotels Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Host Hotels Resorts wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,186 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Host Hotels Resorts für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,50 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 0,990 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 6,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,68 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at