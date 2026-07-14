Houlihan Loke a Aktie

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WKN DE: A14WN3 / ISIN: US4415931009

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Houlihan Lokey A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Houlihan Lokey A wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 602,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 606,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,22 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,86 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,62 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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