Houlihan Loke a Aktie

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WKN DE: A14WN3 / ISIN: US4415931009

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Houlihan Lokey A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Houlihan Lokey A wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,63 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 1,63 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 659,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Houlihan Lokey A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 627,0 Millionen USD aus.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,95 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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