Erste Schätzungen: House Foods Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

House Foods Group präsentiert voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -20,548 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren 3,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll House Foods Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 74,54 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte House Foods Group 76,06 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 113,35 JPY, gegenüber 131,86 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 319,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 315,42 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at