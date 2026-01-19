House Foods Group Aktie
Erste Schätzungen: House Foods Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
House Foods Group wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 60,07 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte House Foods Group ein EPS von 70,45 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll House Foods Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 88,40 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte House Foods Group 84,39 Milliarden JPY umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 139,94 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 131,86 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 322,90 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 315,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
