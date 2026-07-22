Erste Schätzungen: Howmet Aerospace präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Howmet Aerospace wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Howmet Aerospace in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 2,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,71 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,75 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at