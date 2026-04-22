Erste Schätzungen: Howmet Aerospace verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Howmet Aerospace wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Howmet Aerospace 0,840 USD je Aktie erwirtschaftet.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,94 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Howmet Aerospace für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,24 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,65 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,71 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 9,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at