Erste Schätzungen: Howmet Aerospace veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Howmet Aerospace lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

21 Analysten schätzen, dass Howmet Aerospace für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,59 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 23,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Howmet Aerospace einen Umsatz von 2,09 Milliarden USD eingefahren.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,12 Milliarden USD, gegenüber 8,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at