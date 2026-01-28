Erste Schätzungen: Howmet Aerospace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Howmet Aerospace veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,965 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,770 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 12,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

23 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,70 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 8,21 Milliarden USD, gegenüber 7,43 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at