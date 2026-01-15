Erste Schätzungen: HOYA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HOYA wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll HOYA 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,52 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HOYA 1,45 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,81 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,93 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,68 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

