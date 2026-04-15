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WKN: 856625 / ISIN: JP3837800006

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HOYA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HOYA wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 173,43 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,98 Prozent erhöht. Damals waren 149,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HOYA in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 242,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 216,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 733,26 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 581,45 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 939,19 Milliarden JPY, gegenüber 866,03 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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