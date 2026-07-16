Erste Schätzungen: HOYA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HOYA präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,15 USD je Aktie gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HOYA in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,55 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,03 USD je Aktie, gegenüber 4,94 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 6,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at