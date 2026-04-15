Erste Schätzungen: HOYA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HOYA wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie gegenüber 0,980 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

HOYA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,66 USD, gegenüber 3,81 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 5,98 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,68 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at