Hoymiles Power Electronic a Aktie

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WKN DE: A3D3H8 / ISIN: CNE1000055R8

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hoymiles Power Electronics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hoymiles Power Electronics A lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,39 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,800 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 42,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,04 Milliarden CNY gegenüber 727,4 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,27 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 2,79 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,57 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,98 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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