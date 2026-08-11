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WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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Vor Quartalszahlen 11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: HP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HP gewährt einen Blick in die Bücher – die Prognosen der Experten.

HP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,658 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,34 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,02 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,70 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 55,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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