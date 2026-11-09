Experten-Prognosen 09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: HP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die HP-Bilanz voraus.

HP wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,752 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,43 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,25 USD, gegenüber 2,65 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 59,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 55,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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