HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Experten-Prognosen
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HP gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,764 USD. Dies würde einem Zuwachs von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HP 0,590 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,87 Milliarden USD gegenüber 13,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD im Vergleich zu 2,65 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 55,77 Milliarden USD, gegenüber 55,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|
06.02.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HP von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HP von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.12.25
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HP von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HP von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Aktien in diesem Artikel
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|16,64
|2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.