Erste Schätzungen: HP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HP veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Analysten.

HP gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,764 USD. Dies würde einem Zuwachs von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HP 0,590 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,87 Milliarden USD gegenüber 13,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD im Vergleich zu 2,65 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 55,77 Milliarden USD, gegenüber 55,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at