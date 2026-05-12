HP Aktie

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WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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Quartalszahlen im Fokus 12.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HP zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: HP zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HP gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

HP lädt voraussichtlich am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,710 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HP noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,99 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 56,04 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 55,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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