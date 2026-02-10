HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Kennzahlen voraus
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HSBC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HSBC präsentiert voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,320 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HSBC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 GBP in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 16,98 Milliarden USD, was einem Umsatz von 21,96 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,44 USD je Aktie, gegenüber 0,980 GBP je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 68,79 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 116,60 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
