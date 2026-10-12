Erste Schätzungen: HSBC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HSBC wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,21 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HSBC in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 19,19 Milliarden USD im Vergleich zu 37,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,57 USD, gegenüber 6,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 74,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 138,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at