Erste Schätzungen: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HSBC wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 39,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 16,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,89 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,21 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,25 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 68,95 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 149,05 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at