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WKN: 924153 / ISIN: US4042804066

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HSBC lässt sich voraussichtlich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HSBC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD gegenüber 1,32 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 18,52 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 50,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,39 USD, gegenüber 6,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 73,97 Milliarden USD im Vergleich zu 138,71 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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