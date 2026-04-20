HSBC Holdings Aktie
WKN: 924153 / ISIN: US4042804066
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HSBC präsentiert Quartalsergebnisse
HSBC äußert sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten schätzen, dass HSBC für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 47,67 Prozent auf 18,55 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 72,69 Milliarden USD, gegenüber 138,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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