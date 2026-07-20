HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Quartalszahlen im Blick
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HSBC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HSBC öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,448 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 GBP erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 18,52 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,82 Milliarden GBP erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 USD, gegenüber 0,920 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 73,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 105,01 Milliarden GBP generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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