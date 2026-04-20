Erste Schätzungen: HSBC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HSBC gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.

HSBC wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,424 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 18,55 Milliarden USD betragen, verglichen mit 28,04 Milliarden GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD im Vergleich zu 0,920 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 72,58 Milliarden USD, gegenüber 105,01 Milliarden GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at