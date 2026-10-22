Hua Hong Semiconductor Aktie

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WKN DE: A4120Q / ISIN: CNE100006M90

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hua Hong Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse

Hua Hong Semiconductor wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,255 CNY je Aktie gegenüber 0,100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,88 Prozent auf 5,25 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,730 CNY, gegenüber 0,220 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 20,54 Milliarden CNY im Vergleich zu 17,25 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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